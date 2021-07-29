Группа американских сенаторов пошла на шантаж администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом 28 июля сообщил Bloomberg

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство Байдена не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции.

Согласно заявлению сенаторов, «Северный поток-2» наносит вред национальным интересам США и их партнеров. Американские парламентарии также отмечают, что в случае завершения строительства газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.

Соответствующее письмо направили министру финансов США Джанет Йеллен. Подписи под ним поставили все 12 республиканцев из банковского комитета (всего в него входят 24 человека).

Ранее администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора проекта, объяснив это своими национальными интересами. Президент на прошлой неделе в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода, поскольку его завершение уже находилось в финальной стадии.

Недавно компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99%. Работы на заключительном участке проекта продолжает российская трубоукладочная баржа «Фортуна».