Республиканцы во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство Байдена не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции.
Согласно заявлению сенаторов, «Северный поток-2» наносит вред национальным интересам США и их партнеров. Американские парламентарии также отмечают, что в случае завершения строительства газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.
Соответствующее письмо направили министру финансов США Джанет Йеллен. Подписи под ним поставили все 12 республиканцев из банковского комитета (всего в него входят 24 человека).
Ранее администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора проекта, объяснив это своими национальными интересами. Президент на прошлой неделе в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода, поскольку его завершение уже находилось в финальной стадии.
Недавно компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99%. Работы на заключительном участке проекта продолжает российская трубоукладочная баржа «Фортуна».