Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) запросили в Высшем антикоррупционном суде заочный арест бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в Межигорье. Об этом сообщили 28 июля в Telegram бюро

«Жил в своем Межигорье». Экс-участник Майдана о том, почему никто не стал спасать Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк ведомства, уголовное дело против семьи политика расследуется по статьям о присвоении государственного имущества за счет служебного положения и отмывании денег. Материалы расследования включают в себя 1,5 тысячи томов, оно ведется с 2019 года.

При этом, в адвокатском объединении Averlex, которое отстаивает интересы Януковича, заверили, что избрание какой-либо меры пресечения судом в данном случае не является законным. Ее, согласно украинскому законодательству, можно назначить лишь в том случае, если лицо пребывает в международном розыске и его местонахождение неизвестно.

«Однако места временного проживания и Виктора Януковича, и Александра Януковича давно и достоверно известны правоохранительным органам, они их не меняли», — подчеркнули юристы.

После насильственной смены власти в Киеве в феврале 2014 года Янукович был эвакуирован с Украины. По неподтвержденным данным, политик поселился в подмосковной Баковке.

В Межигорье Янукович жил с 2002 года, когда впервые занял пост премьер-министра Украины. За это время там был построен большой дом, который получил название «Хонка», плавучий дом приемов на базе дебаркадера, зоопарк, искусственное озеро и гараж на 70 единиц техники.

После отъезда политика журналисты нашли в Межигорье компрометирующие Януковича и его окружение документы, многочисленные предметы роскоши, включая золотой батон в натуральную величину, иконы, оружие и два автопарка люксовых автомобилей. Впоследствии резиденция была возвращена в собственность государства, а прилегающая территория объявлена национальным парком.