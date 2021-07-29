Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече с президентом США Джозефом Байденом попросила его помочь Белоруссии совершить «ненасильственный переход к демократии» и поддержать политических заключенных. Об этом она написала 28 июля в своем Telegram

Тихановская призвала Кремль «не вмешиваться в дела» Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой», — передала Тихановская.

При этом она не указала, были ли заключены на переговорах конкретные договоренности между оппозицией и Вашингтоном. Подробное содержание беседы политик пока также не раскрыла.

«Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с белорусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути», — заключила бывший кандидат в президенты.

В свою очередь, Байден сообщил, что встреча с Тихановской стала для него честью.

«Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», — написал глава государства в Twitter, однако об итогах встречи также не рассказал.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она также провела переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер. При этом политик подчеркнула, что американские власти пока не дали четкого ответа на вопрос о новых санкциях против Минска. В свою очередь, министерство иностранных дел Белоруссии назвало визит лидера оппозиции в США не более чем туристической поездкой. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков и вовсе пригрозил западным странам ухудшением отношений за контакты с беглыми политиками.