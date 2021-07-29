Его пост займет Сергей Шаптала, который до этого занимал должность командующего войсками оперативного командования «Запад» в Донбассе.
Глава государства также отправил в отставку командующего Объединенными силами Владимира Кравченко и назначил на его место Александра Павлюка.
Ранее Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного.
Согласно заявлению пресс-службы украинского лидера, причиной отставки стали конфликты между министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск. Зеленский отметил, что после проведенных перестановок в ВСУ и министерстве обороны он ожидает более системной работы и понимания каждым бойцом армии перспективы развития Вооруженных сил в целом.