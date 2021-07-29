Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях перестановок в руководстве Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом вечером 28 июля сообщили на сайте украинского лидера

Уволил, чтобы приблизить: Зеленский выбрал сторону в конфликте главкома ВСУ и министра обороны © president.gov.ua словам, сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств ведения войны, поэтому украинские военные должны быть готовы к выполнению задач в любых условиях.

Зеленский отметил, что после проведенных перестановок в ВСУ и министерстве обороны он ожидает более системной работы и понимания каждым бойцом армии перспективы развития Вооруженных сил в целом.

Президент особо акцентировал внимание новых руководителей в сфере обороны и безопасности на необходимости выполнения задач, связанных с модернизацией украинской армии и подготовкой военнослужащих.

Ранее Зеленский уволил начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Его пост займет Сергей Шаптала, который до этого занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» в Донбассе. Глава государства также отправил в отставку командующего Объединенных сил Владимира Кравченко и назначил на его место Александра Павлюка.

До этого президент Украины снял с должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного.