Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник 28 июля в своем Telegram обвинил президента Украины Владимира Зеленского в блокировке проведения переговоров в нормандском формате и в составе Минской группы

Ни мира, ни войны. Хочет ли Зеленский на самом деле вернуть Донбасс © пресс-служба президента Украины прокомментировал слова украинского лидера о готовности Киева к переговорам.

Как утверждает Мирошник, главное, на чем сейчас сосредоточена Украина, — блокирование переговоров. Он уточнил, что за последние свыше десятка заседаний решение вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе не продвинулось ни на шаг.

Мирошник уверен, что именно по поручению Зеленского заблокированы все вопросы переговоров от темы безопасности до долгов по выплате пенсий жителям республик Донбасса. По его мнению, главу Украины устраивает состояние войны.