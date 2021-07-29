Он прокомментировал слова украинского лидера о готовности Киева к переговорам.
Как утверждает Мирошник, главное, на чем сейчас сосредоточена Украина, — блокирование переговоров. Он уточнил, что за последние свыше десятка заседаний решение вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе не продвинулось ни на шаг.
Мирошник уверен, что именно по поручению Зеленского заблокированы все вопросы переговоров от темы безопасности до долгов по выплате пенсий жителям республик Донбасса. По его мнению, главу Украины устраивает состояние войны.