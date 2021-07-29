Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Анатолий Бурмич 28 июля в эфире NewsOne раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского по уничтожению страны

Ни мира, ни войны. Хочет ли Зеленский на самом деле вернуть Донбасс © пресс-служба президента Украины

Бурмич отметил, что реализация данной задумки началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Так как он может помешать заинтересованным сторонам осуществить свой план по превращению страны в колонию, разорению украинской экономики, ухудшению ее отношений соседями и уничтожению Украины как страны, объяснил депутат.

В феврале власти Украины ввели санкции против Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что это было сделано в связи с расследованием финансирования терроризма в Донбассе. В мае следствие предъявило ему обвинения в государственной измене и хищении государственных ресурсов.

Накануне стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины проверит достоверность электронных деклараций о доходах некоторых депутатов Верховной Рады. В частности, под проверку попал находящийся под домашним арестом Медведчук.