По его словам, план разрабатывался еще до прихода Зеленского к власти и для его составления привлекали, в частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми стояли заинтересованные страны.
Бурмич отметил, что реализация данной задумки началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Так как он может помешать заинтересованным сторонам осуществить свой план по превращению страны в колонию, разорению украинской экономики, ухудшению ее отношений соседями и уничтожению Украины как страны, объяснил депутат.
В феврале власти Украины ввели санкции против Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что это было сделано в связи с расследованием финансирования терроризма в Донбассе. В мае следствие предъявило ему обвинения в государственной измене и хищении государственных ресурсов.
Накануне стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины проверит достоверность электронных деклараций о доходах некоторых депутатов Верховной Рады. В частности, под проверку попал находящийся под домашним арестом Медведчук.