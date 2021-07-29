Если британский флот будет заходить в территориальные воды Украины, РФ на это отвечать не будет. Но если их будут путать с российскими, то Россия может его потопить, и никакой войны, которой так пугают, не последовало бы. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender возле Крыма.

Нужно понимать, что этот проход эсминца, который сейчас пытаются выдать за якобы мирный, исходя из тех действий, которые он совершал, абсолютно не был таковым, это была спланированная акция, и британцы это признают, подчеркнул эксперт.

«Корабль шел в полном вооружении (это показывали на камерах), работали радиолокационные станции, которые отвечают и за обнаружение, и за наведение. Это был немирный проход даже в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, на которую они ссылаются», — указал Леонков.

Понятное дело, что только предупредительный огонь его отогнал, но после этого были сделаны оргвыводы, и такого рода инциденты будут пресекаться достаточно жестко, заключил собеседник издания.

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