Всем уже понятно, что Владимир Зеленский — это не субъект, а приглашенный администратор, которого ставили, только чтобы оттянуть голоса и потом передать их то ли Юлии Тимошенко, то ли Петру Порошенко. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

«Посчитали, что ему придется сажать по 11 деревьев в секунду. Поэтому я думаю, если бы Зеленского сразу прочили в президенты, с ним бы была загодя проведена профессиональная работа, но этого нет», — констатировал Быстряков.

По его мнению, именно с этим связана непрерывная смена кадров, когда одних заменяют на других, и чем дальше, тем хуже.

«Люди малопрофессиональны, если не сказать совсем непрофессиональны, — что парламент, что Кабинет министров. Мы живем сейчас в эпоху развитого воровства и коррупции, которые, по-моему, преодолели все мыслимые и немыслимые границы и пределы, — раньше хотя бы пытались маскироваться, а теперь в открытую все делают», — категоричен он.

Собеседник издания добавил, что когда ему говорят, что он слишком пессимистично заканчиваете передачи или интервью, то это связано с тем, что у него нет повода для оптимизма.

Полностью интервью можно прочитать здесь.