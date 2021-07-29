А потом оказалось, что у Зеленского рейтинг высокий, и уже начали ставить на него, но подготовки не было никакой, и отсюда все многочисленные ляпы, начиная от его заявлений и заканчивая объявлением очередной кампании по посадке миллиарда деревьев, сетует эксперт.
«Посчитали, что ему придется сажать по 11 деревьев в секунду. Поэтому я думаю, если бы Зеленского сразу прочили в президенты, с ним бы была загодя проведена профессиональная работа, но этого нет», — констатировал Быстряков.
По его мнению, именно с этим связана непрерывная смена кадров, когда одних заменяют на других, и чем дальше, тем хуже.
«Люди малопрофессиональны, если не сказать совсем непрофессиональны, — что парламент, что Кабинет министров. Мы живем сейчас в эпоху развитого воровства и коррупции, которые, по-моему, преодолели все мыслимые и немыслимые границы и пределы, — раньше хотя бы пытались маскироваться, а теперь в открытую все делают», — категоричен он.
Собеседник издания добавил, что когда ему говорят, что он слишком пессимистично заканчиваете передачи или интервью, то это связано с тем, что у него нет повода для оптимизма.
Полностью интервью можно прочитать здесь.