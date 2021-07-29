Часть ориентированных на Запад представителей украинского политикума, которых называют «соросята», разочаровались в нынешней администрации президента США Джо Байдена. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: В вопросе вакцинации украинцы поступают как русские © Facebook, Василь Вакаров Джен Псаки сообщила, что президент Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.

Они начали открыто писать о том, что администрация Байдена поставила на Германию, не хочет обижать Германию, она будет поддерживать «Северный поток-2», а значит, будет поддерживать Россию, и тем самым откажется от помощи Украине, пояснил эксперт.

«Заморозили 100 миллионов долларов, Украина их не получила. Вот это сообщество, «соросят» и прочих, критически относится к встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена. Оно считает, что, скорее всего, Байден укажет нам, как нам исполнять Минские соглашения. Подчёркиваю, это именно те люди, которые поддерживали Байдена, были против Трампа, они как раз разочарованы в действиях нынешней администрации, считают, что Байден будет говорить нам об ультиматуме», — указал Вакаров.

Вторая часть, в которую входят патриоты или умеренные люди, надеются на то, что администрация Байдена продолжит помощь Украине, и не то что будет прорыв, но они ожидают чёткости указания сроков, когда всё-таки Украина станет членом НАТО, добавил специалист.

И все же, судя по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, который публично сказал, что главным стратегическим партнёром для Украины сегодня является Великобритания, надежд на позитивные итоги встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне даже сама официальная власть не питает, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.