Запуск рынка продажи земли похоронит нынешнюю украинскую власть, поскольку большинство граждан воспринимают это решение как лишение их возможности зарабатывать деньги. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

«Недавно я прочёл у одного серьёзного украинского писателя, почему украинцы такие "неполитизированные", совсем "негосударственники", он объясняет это тем, что Богом нам дана земля, которая постоянно и довольно обильно плодородит, украинцам не надо сильно утруждаться. Условно говоря, кинул зерно в землю, оно проросло, то есть у нас всегда было за счёт чего выжить, выживание благодаря земле у нас на генном уровне. И вдруг у людей это забирается… И социология как раз подтверждает мою позицию. Люди срослись с землёй — и вдруг им говорят, что это будет не ваше, а будет чужое, чьё-то», — пояснил эксперт.

Власть Владимира Зеленского пошла на открытие рынка, обманув людей, хотя президент лично обещал, что перед открытием рынка земли будет плебисцит, тем более что сейчас уже действует закон о референдуме, подчеркнул Вакаров.

Неутешительная социология, генная привязка в земле и опрос, которого не было, — вот три основания думать, что открытие рынка продажи земли будет обозначать конец нынешней власти, заключил собеседник издания.

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