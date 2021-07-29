«Зеленский — под Водолеем, это знак зодиака, который хочет с одной стороны реформ, что-то изменить, но с другой стороны — 10-й знак от Водолея — это Скорпион, это Джозеф Байден, это начальник. То есть он (Зеленский — ред.) фактически поедет к своему начальнику за ЦУ, на ковер красный, а тот конкретно скажет ему, что делать», — предсказал астролог.
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По мнению Росса, ценные указания от Байдена будут достаточно жесткими, поскольку президент РФ Владимир Путин нашел на американского коллегу серьезный компромат, и теперь Байден «стал шелковым», в том числе и в вопросе выбора даты встречи с Зеленским. Астролог уверен, что именно по навету Путина Байден выберет самое неудачное для украинского лидера время.