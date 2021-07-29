Украинский астролог Влад Росс рассказал журналистам, чего стоит ждать от предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом. Об этом специалист по звездам рассказал на днях в эфире YouTube-шоу MY.UA

«Зеленский — под Водолеем, это знак зодиака, который хочет с одной стороны реформ, что-то изменить, но с другой стороны — 10-й знак от Водолея — это Скорпион, это Джозеф Байден, это начальник. То есть он (Зеленский — ред.) фактически поедет к своему начальнику за ЦУ, на ковер красный, а тот конкретно скажет ему, что делать», — предсказал астролог.

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