По информации астролога, президент Украины встретится с американским коллегой примерно в начале или середине августа, как раз в период отпусков.
«Все конгрессмены разъедутся по своим [отпускам], то есть, чтобы приехал Зеленский и ни с какими конгрессменами по совету Путина Байдену не встретился. Чем меньше поддержка конгрессменов, ручательство за власть Зеленского, тем меньше будет проблем», — прокомментировал Росс.
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Судьбоносной встречу двух президентов астролог не считает, на его взгляд, скорее, это будет поездка подчиненного «на ковер» к начальнику за получением ценных указаний.