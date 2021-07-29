Украинский астролог Влад Росс проанализировал астрологическую карту президента Владимира Зеленского и дал прогноз на дату и содержание его встречи с лидером США Джозефом Байденом. Об этом он рассказал на днях в эфире программы MY.UA YouTube

Флаг ВМФ СССР может стоить мэру украинского города свободы © vesti.ua

«Все конгрессмены разъедутся по своим [отпускам], то есть, чтобы приехал Зеленский и ни с какими конгрессменами по совету Путина Байдену не встретился. Чем меньше поддержка конгрессменов, ручательство за власть Зеленского, тем меньше будет проблем», — прокомментировал Росс.

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Судьбоносной встречу двух президентов астролог не считает, на его взгляд, скорее, это будет поездка подчиненного «на ковер» к начальнику за получением ценных указаний.