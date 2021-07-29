«Пока договорились по кардинальным вопросам — о равновесии сил. У США сейчас нет никакой возможности заставить Россию выполнять их требования и желания. Нет такой возможности и у ЕС. У России нет возможности принудить Украину или какие-то другие страны выполнять то, что требуется ей. В итоге мы можем констатировать, что у Америки и России ничья», — сказал политолог.
По его мнению, будущее Донбасса на переговорах президентов не рассматривалось.
«Донбасс и Украина, по большому счету, — это серая зона. Пока что мы с американцами договорились о хрупком равновесии: наши интересы не нарушаются в отношении "Северного потока — 2" и других критически важных для нас инфраструктурных проектов, потому что если эти проекты будут разрушены, то тогда мы можем пойти на крайние меры. Американцы это прекрасно понимают. Им это не нужно. Но и нам не нужно провоцировать американцев на ответные крайние меры», — объяснил Безпалько.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.