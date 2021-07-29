Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, о чем американский лидер Джо Байден договорился с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в Женеве

Павел Кожевников: Путин и Байден сделали всё для нормализации отношений России и США © Facebook, Pavel Kozhevnikov

По его мнению, будущее Донбасса на переговорах президентов не рассматривалось.

«Донбасс и Украина, по большому счету, — это серая зона. Пока что мы с американцами договорились о хрупком равновесии: наши интересы не нарушаются в отношении "Северного потока — 2" и других критически важных для нас инфраструктурных проектов, потому что если эти проекты будут разрушены, то тогда мы можем пойти на крайние меры. Американцы это прекрасно понимают. Им это не нужно. Но и нам не нужно провоцировать американцев на ответные крайние меры», — объяснил Безпалько.

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