Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру предположил, какие дивиденды иск против Украины в ЕСПЧ принесет России и пророссийской оппозиции в Киеве

Иск ЕСПЧ, или Кому определять будущее Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По его словам, в России и так видят альтернативу по отношению к диктату США, которые навязывают всему миру свою модель политического устройства, ЛГБТ, свое понимание «демократии», в том числе и с помощью военных интервенций.

«А мы не практикуем никаких интервенций. Вот я сейчас нахожусь в Крыму, и тут нет никого, кто бы хотел, чтобы Крым и крымчане вернулись на Украину. На Донбассе тоже, хотя там живут хуже, чем в Крыму. И это тоже надо донести до всех в мире», — добавил политолог.

На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.