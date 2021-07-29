«Главным образом, моральные. Я понимаю, что изъять или истребовать деньги у Украины в пользу жертв будет сложно или почти невозможно, но если ЕСПЧ вынужден принять этот иск и даже зафиксировать эти нарушения, то здесь станет совершенно очевидно, что не Россия агрессор, а что Украина сама пожирает своих граждан, обычных людей. Это моральная "прибыль", не материальная. Она не менее важна, в том числе и для того, чтобы репутация России по всему миру укрепилась еще больше», — сказал Безпалько.
По его словам, в России и так видят альтернативу по отношению к диктату США, которые навязывают всему миру свою модель политического устройства, ЛГБТ, свое понимание «демократии», в том числе и с помощью военных интервенций.
«А мы не практикуем никаких интервенций. Вот я сейчас нахожусь в Крыму, и тут нет никого, кто бы хотел, чтобы Крым и крымчане вернулись на Украину. На Донбассе тоже, хотя там живут хуже, чем в Крыму. И это тоже надо донести до всех в мире», — добавил политолог.
На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.