Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал о перспективах иска России в ЕСПЧ против Украины

Иск ЕСПЧ, или Кому определять будущее Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По его словам, целью иска является фиксация внимания на то, что происходит на Украине и на те двойные стандарты, которые используют по отношению к России и к Украине.

«Если в России не допускают гей-парады, то это ужасно, но если на Украине сожгли 40 человек живьем, то этого почему-то никто не видит на Западе последние 7 лет», — привел пример Безпалько.

На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.