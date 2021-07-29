«Думаю, самое главное в этом иске то, что он подан и принят. Конечно, он может годами рассматриваться. Но мы годами пытались привлечь внимание к преступлениям украинской элиты на Донбассе, в Одессе, на территории Большой Украины. Поэтому, конечно же, все эти разбирательства будут длиться годами, но это только реклама, причем негативная, для Украины», — объяснил политолог.
По его словам, целью иска является фиксация внимания на то, что происходит на Украине и на те двойные стандарты, которые используют по отношению к России и к Украине.
«Если в России не допускают гей-парады, то это ужасно, но если на Украине сожгли 40 человек живьем, то этого почему-то никто не видит на Западе последние 7 лет», — привел пример Безпалько.
На прошлой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины». ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.