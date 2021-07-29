Террористическим группировкам Афганистана нет смысла вторгаться в Таджикистан и Узбекистан. Тем более эти страны располагают серьезным силовым потенциалом, для того чтобы ответить на это вторжение без помощи союзников. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Талибам надо будет сначала бороться за власть, потом начнется увлекательный период развешивания на фонарях американских коллаборантов, которые не успеют сбежать, дележка портфелей, дележка бизнеса, потом начнется грызня среди победивших. Это затянется на год, два, может быть, даже на пятилетие, учитывая афганский ландшафт и опыт первого прихода талибов к власти», — пояснил эксперт.

Не нужно впадать в алармизм и ждать, что завтра России нужно будет разворачивать псковских десантников в Киргизии, надо следить за ситуацией, наращивать силы, укреплять границы, что и так делается все эти годы, уверен Грозин.

Ситуация в регионе поменялась, но с точки зрения обороноспособности стран ЦА и возможности России помочь им в случае необходимости что сейчас, что год назад, кардинально ничего не меняется, заключил собеседник издания.

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