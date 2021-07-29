В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
«Талибам надо будет сначала бороться за власть, потом начнется увлекательный период развешивания на фонарях американских коллаборантов, которые не успеют сбежать, дележка портфелей, дележка бизнеса, потом начнется грызня среди победивших. Это затянется на год, два, может быть, даже на пятилетие, учитывая афганский ландшафт и опыт первого прихода талибов к власти», — пояснил эксперт.
Не нужно впадать в алармизм и ждать, что завтра России нужно будет разворачивать псковских десантников в Киргизии, надо следить за ситуацией, наращивать силы, укреплять границы, что и так делается все эти годы, уверен Грозин.
Ситуация в регионе поменялась, но с точки зрения обороноспособности стран ЦА и возможности России помочь им в случае необходимости что сейчас, что год назад, кардинально ничего не меняется, заключил собеседник издания.
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