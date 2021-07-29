Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
«Ну не могли американцы сами летать на МКС. Венесуэла их туда доставить не могла. Иран тоже. А у России было эксклюзивное предложение. И не мог Боинг обойтись без российского титана. И не может до сих пор Европа обойтись без российского газа. Поэтому не мог Запад наложить на Россию такие всеобъемлющие санкции, которые он накладывал на Иран или Венесуэлу», — пояснил эксперт.
На самом деле Запад не разрывал полностью отношения с Ираном и Венесуэлой, он просто наложил санкцию на иранскую и венесуэльскую нефть, и пристально следил за тем, чтобы максимально осложнить эту торговлю, уточнил Ищенко.
Политолог добавил, что Россия не могла шантажировать Запад этими эксклюзивными предложениями, потому что США как раз и добивались, чтобы РФ перестала поставлять газ Европе, вытеснив ее таким образом с этого рынка.