Запад пытался наложить на Россию жесткие санкции из-за возвращения Крыма, но это не получилось, потому что у России есть ряд исключительных преимуществ, без которых Запад не может обойтись. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Ну не могли американцы сами летать на МКС. Венесуэла их туда доставить не могла. Иран тоже. А у России было эксклюзивное предложение. И не мог Боинг обойтись без российского титана. И не может до сих пор Европа обойтись без российского газа. Поэтому не мог Запад наложить на Россию такие всеобъемлющие санкции, которые он накладывал на Иран или Венесуэлу», — пояснил эксперт.

На самом деле Запад не разрывал полностью отношения с Ираном и Венесуэлой, он просто наложил санкцию на иранскую и венесуэльскую нефть, и пристально следил за тем, чтобы максимально осложнить эту торговлю, уточнил Ищенко.

Политолог добавил, что Россия не могла шантажировать Запад этими эксклюзивными предложениями, потому что США как раз и добивались, чтобы РФ перестала поставлять газ Европе, вытеснив ее таким образом с этого рынка.