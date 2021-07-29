Если представители террористических организаций Афганистана будут лезть через речку Пяндж и вторгнутся на территорию среднеазиатских республик, это вряд ли потребует задействования крупных российских контингентов. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт уточнил, что сейчас идет плановое наращивание российского контингента в Таджикистане в рамках 201-й базы, а также идет плановое увеличение военных возможностей РФ на базах в Киргизии, в том числе военно-воздушной компоненте.

«Раздолбают сверху артиллерией, используя ту же базу в Таджикистане, раздолбают с воздуха, используя базу в Канте в Киргизии. Даже нынешний потенциал позволяет парировать ограниченные вылазки небольших по размерам групп боевиков», — уверен Грозин.

В то же время, по его словам, ловить боевиков в горах должен местный спецназ и местные антитеррористические группировки.

Потенциал стран ЦА в целом позволяет парировать такого рода угрозы, если речь будет идти даже о нескольких сотнях боевиков, пытающихся прорваться на их территорию, о более масштабном вторжении тысячи боевиков речь не идет и в краткосрочной перспективе вряд ли дойдет, у талибов совершенно другие задачи, заключил собеседник издания.

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