В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Эксперт уточнил, что сейчас идет плановое наращивание российского контингента в Таджикистане в рамках 201-й базы, а также идет плановое увеличение военных возможностей РФ на базах в Киргизии, в том числе военно-воздушной компоненте.
«Раздолбают сверху артиллерией, используя ту же базу в Таджикистане, раздолбают с воздуха, используя базу в Канте в Киргизии. Даже нынешний потенциал позволяет парировать ограниченные вылазки небольших по размерам групп боевиков», — уверен Грозин.
В то же время, по его словам, ловить боевиков в горах должен местный спецназ и местные антитеррористические группировки.
Потенциал стран ЦА в целом позволяет парировать такого рода угрозы, если речь будет идти даже о нескольких сотнях боевиков, пытающихся прорваться на их территорию, о более масштабном вторжении тысячи боевиков речь не идет и в краткосрочной перспективе вряд ли дойдет, у талибов совершенно другие задачи, заключил собеседник издания.
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