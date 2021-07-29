Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Стратегическое положение Крыма таково, что он господствует не только над Черным морем и всем Ближнем Востоком, но и над всем пространством от Брянска до Львова и от Брянска до Волги и до Кавказа, отметил эксперт.
По его словам, для того чтобы компенсировать этот стратегический недостаток, если бы Крым находился во враждебных России руках, необходимо было бы создавать на юге РФ избыточную группировку войск.
«Потому что в случае военного конфликта стратегическое положение Крыма позволяло бы противнику нанести России значительно большие потери. Это могло быть компенсировано только избыточным военным присутствием на юге, которое стоит денег и других ресурсов тоже», — пояснил Ищенко.
Все, что вложено в Крым, в значительной степени было отбито за счет отсутствия необходимости тратиться на радикальное усиление защиты южных рубежей, и в том числе поэтому военный бюджет России был радикально сокращен, заключил собеседник издания.