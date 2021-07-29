Защитить свои границы на юге Россия могла бы и без Крыма, но это стоило бы для нее значительно дороже. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Стратегическое положение Крыма таково, что он господствует не только над Черным морем и всем Ближнем Востоком, но и над всем пространством от Брянска до Львова и от Брянска до Волги и до Кавказа, отметил эксперт.

По его словам, для того чтобы компенсировать этот стратегический недостаток, если бы Крым находился во враждебных России руках, необходимо было бы создавать на юге РФ избыточную группировку войск.

«Потому что в случае военного конфликта стратегическое положение Крыма позволяло бы противнику нанести России значительно большие потери. Это могло быть компенсировано только избыточным военным присутствием на юге, которое стоит денег и других ресурсов тоже», — пояснил Ищенко.

Все, что вложено в Крым, в значительной степени было отбито за счет отсутствия необходимости тратиться на радикальное усиление защиты южных рубежей, и в том числе поэтому военный бюджет России был радикально сокращен, заключил собеседник издания.