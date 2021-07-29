Едва ли речь сейчас идет о том, чтобы рассматривать применительно к Афганистану даже сирийский сценарий российского участия. Это необязательно. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт пояснил, что никакого крупного объединения на подобие того, что имело место в Сирии, террористы в Афганистане пока не имеют.

По его словам, талибы даже на пике своего могущества перед американской интервенцией не могли полностью взять под контроль целый ряд регионов и подавить этих «зеленых» исламистов, что послужило формальным поводом для вторжения США.

«Сейчас и талибы слабее, и официальная армия разлагается (тысячами переходят на территорию сопредельных государств). Поэтому ситуация сложная, но я не склонен считать, что она требует от России немедленного реагирования», — констатировал Грозин.

Если нестабильность по мере бегства американцев из Афганистана будет расширяться, она может потребовать вмешательства России, в том числе и силового, заключил собеседник издания.

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