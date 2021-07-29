В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Эксперт пояснил, что никакого крупного объединения на подобие того, что имело место в Сирии, террористы в Афганистане пока не имеют.
По его словам, талибы даже на пике своего могущества перед американской интервенцией не могли полностью взять под контроль целый ряд регионов и подавить этих «зеленых» исламистов, что послужило формальным поводом для вторжения США.
«Сейчас и талибы слабее, и официальная армия разлагается (тысячами переходят на территорию сопредельных государств). Поэтому ситуация сложная, но я не склонен считать, что она требует от России немедленного реагирования», — констатировал Грозин.
Если нестабильность по мере бегства американцев из Афганистана будет расширяться, она может потребовать вмешательства России, в том числе и силового, заключил собеседник издания.
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