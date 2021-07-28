Президент США Джо Байден заявил, что утром провел в Белом доме встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской

Байден долго отказывался встречаться с Тихановской под предлогом пандемии коронавируса. Тем не менее он встретился с ней раньше, чем с действующим президентом Украины.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», — написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

На прикрепленной к посту фотографии видно, как Байден и Тихановская в масках беседуют в одном из помещений Белого дома.

Как отметил политический обозреватель Андрей Манчук в комментарии Украина.ру, эта встреча американского президента с белорусской оппозиционеркой для Зеленского как пощечина, поскольку он прикладывал неимоверные усилия для встречи с Байденом, но его, президента преданного США государства, обошла не обладающая никакой реальной властью Тихановская.

Байден же использовал Тихановскую как предлог для того, чтобы показать своим критикам после поражения в войне с «Северным потоком 2», что Белый дом продолжит создавать нестабильность на границе с Россией, считает Манчук.