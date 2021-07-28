Участие главы Минтранса США Пита Буттиджича в так называемой Крымской платформе - пощечина Украине, сказал экс-депутат Верховной Рады Александр Кирш в эфире канала «Наш» 28 июля

Украина созвала этот саммит для того, чтобы продемонстрировать России, как весь мир «поддерживает» притязания Украины на Крым, однако отказ сколько-нибудь влиятельных политиков посетить этот форум спутал Киеву все карты.

«Мы, конечно, уже и уборщицу Белого дома считаем важной особой, но у меня такое впечатление, что это пощечина Украине», — заявил Кирш.

Президент США отказался от участия во встрече «Крымской платформы» в Киеве © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Проведение так называемой Крымской платформы запланировано на 23 августа. В ней могут принять участие представители США, Турции, Великобритании, Канады и ряда стран Евросоюза.

Россия подчеркнула, что считает данное мероприятие провокацией и напомнила, что полуостров вернулся в состав России после проведенного в соответствии с международным правом и Уставом ООН референдума.