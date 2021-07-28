Как отметил возглавлявший делегацию Москвы замглавы МИД РФ Рябков, США на консультациях в Женеве не стали навязывать России свою позицию, сфокусировавшись на тех моментах, где позиции могут быть сближены. В целом, по его словам, встреча была приземленной и деловой.
«В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике», — сказано в публикации МИД РФ.
Госдеп США по итогам встречи сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными.
Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.