Спортивный самолет, который разбился в Ивано-Франковской области, рухнул на дом, в котором находилась женщина с двумя детьми, они в последний момент успели выбежать. Об этом 28 июля рассказали в новостном сюжете ТСН на канале "1+1"

В разбившемся в Прикарпатье самолете летели хасиды из США © dsns.gov.u

Хозяин дома, на который упал самолет, рассказал журналистам, что в доме в момент катастрофы находились его старшая дочь с детьми.

«Услышали удар сначала, а потом взрыв — и выскочили. Сначала был удар о крышу соседнюю, а потом взрыв, когда уже он на землю с крыши упал… и пламя пошло», — сказал он.

По словам очевидцев, самолет перед падением выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, в том числе достаточно низко над землей.

В авиакатастрофе погибли четыре человека — украинский пилот Игорь Табанюк и три хасида, граждане США.