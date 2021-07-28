Днем 28 июля, в 13:40, легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic рухнул на частный дом вблизи села Шепаровцы в Ивано-Франковской области.
Хозяин дома, на который упал самолет, рассказал журналистам, что в доме в момент катастрофы находились его старшая дочь с детьми.
«Услышали удар сначала, а потом взрыв — и выскочили. Сначала был удар о крышу соседнюю, а потом взрыв, когда уже он на землю с крыши упал… и пламя пошло», — сказал он.
По словам очевидцев, самолет перед падением выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, в том числе достаточно низко над землей.
В авиакатастрофе погибли четыре человека — украинский пилот Игорь Табанюк и три хасида, граждане США.