В основании Монумента Славы, который демонтировали во Львове, оказалась капсула времени - послание из прошлого. Об этом 28 июля рассказали на странице группы "Территория террора" в Facebook

Во время перемещения монумента внутри него нашли так называемую капсулу времени — послание из 1970-х годов.

Бесславная история. Во Львове уничтожили Монумент Славы © zaxid.net

Во втором списке — 54 имени передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова.

«Капсула времени станет одним из экспонатов наших фондов, а в нашем инстаграме вы можете увидеть фотопроцесс открытия капсулы», — написали в группе музея.

Монумент Славы во Львове был возведен в 25-ю годовщину победы над фашистской Германией. В конце июля 2021 года две последние фигуры, стоявшие на улице Стрыйской, были демонтированы и отправлены в музей «Территория террора».