Во время перемещения монумента внутри него нашли так называемую капсулу времени — послание из 1970-х годов.
Оказалось, что в ней содержится два списка. В первом — 108 имен передовиков производства Львовского паровозо-вагоноремонтного завода имени XXII съезда КП Украины. На этом заводе были созданы фигуры Берегини и Солдата из композиции Монумента Славы.
Во втором списке — 54 имени передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова.
«Капсула времени станет одним из экспонатов наших фондов, а в нашем инстаграме вы можете увидеть фотопроцесс открытия капсулы», — написали в группе музея.
Монумент Славы во Львове был возведен в 25-ю годовщину победы над фашистской Германией. В конце июля 2021 года две последние фигуры, стоявшие на улице Стрыйской, были демонтированы и отправлены в музей «Территория террора».