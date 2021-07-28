Глава ДНР Денис Пушилин учредил орден Святого Владимира, говорится в сообщении на его странице в Telegram 28 июля, в День Крещения Руси

Как отмечается, князь Владимир расширил границы своей державы от Черного и Азовского морей до Балтийского, от Карпат до Волги. Христианство объединило Киев, Новгород, Рязань и Смоленск, скрепив их в единое государство и до сих пор связывает Русь.

«К этой дате мы в Республике учредили орден Святого Владимира. Считаю это восстановлением исторической традиции. Эта награда была учреждена Екатериной Второй и присваивалась за военные отличия и гражданские заслуги», — отмечает Пушилин.

«Основа духовного единства наших стран»: глава РПЦ поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.