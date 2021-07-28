Как отмечается, князь Владимир расширил границы своей державы от Черного и Азовского морей до Балтийского, от Карпат до Волги. Христианство объединило Киев, Новгород, Рязань и Смоленск, скрепив их в единое государство и до сих пор связывает Русь.
«К этой дате мы в Республике учредили орден Святого Владимира. Считаю это восстановлением исторической традиции. Эта награда была учреждена Екатериной Второй и присваивалась за военные отличия и гражданские заслуги», — отмечает Пушилин.
В день Крещения Руси он пожелал жителям Донбасса счастья и духовной радости, подчеркнув, что «милосердие, доброта, взаимопомощь и взаимоподдержка будут основой единства нашего общества».
День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.