На Украине планируется снести более 30 тысяч хрущевок, построенных в 1960-х. Соответствующий законопроект Министерства развития громад и регионов прошел общественные слушания, сообщили 28 июля в программе «Завтрак с 1+1»

На Украине упростят снос «хрущевок»: согласия всех жильцов не потребуется © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Решение о сносе будут принимать местные власти. Перед этим опросят жильцов — для решения о сносе вместо прежних с 100% теперь достаточно 75% голосов.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам градостроительства Елена Шуляк заявляла, что такие изменения в правила сноса жилья вводятся потому, что для украинских чиновников и застройщиков оказалось «нереальным» получить согласие всех жильцов дома на снос.

Следует отметить, что в действительности дома ранее успешно расселялись, однако самые упорные жильцы, которые не хотели идти на условия застройщика, добивались гораздо лучших компенсаций за жилье.

Инвесторы были вынуждены покупать упрямым жильцам те квартиры, которые те хотели, так как без из согласия снос дома и стройка нового были незаконными.

Теперь строительные компании смогут немного сэкономить, а люди будут вынуждены соглашаться на те условия, которые им предложат бизнесмены.