«Хоть я в 14-ом и был на "майдане" одураченный "евроинтеграцией", жаль, что у него (Януковича — ред.) не хватило духу давить нас, тех, кто скакал как идиоты, танками и БТРами!!! Жертв, конечно, было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления. Осознание и здравый смысл приходит со временем. Нужно все исправлять!», — написал Кива.
Ранее Кива также написал на своей странице, что участники крестного хода, который прошел накануне в Киеве — это те люди, которые вскоре придут «сносить» власть Зеленского этой осенью.
В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.
Впоследствии акции привели к государственному перевороту, войне в Донбассе и потере территорий.