Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу стоило жестко подавить Майдан. Об этом он написал на своей странице в Facebook 28 июля

«Хоть я в 14-ом и был на "майдане" одураченный "евроинтеграцией", жаль, что у него (Януковича — ред.) не хватило духу давить нас, тех, кто скакал как идиоты, танками и БТРами!!! Жертв, конечно, было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления. Осознание и здравый смысл приходит со временем. Нужно все исправлять!», — написал Кива.

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.

Впоследствии акции привели к государственному перевороту, войне в Донбассе и потере территорий.