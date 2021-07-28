Служба безопасности Украины (СБУ) проверила четыре российские музыкальные группы и объявила об отсутствии оснований для запрета их выступления на Украине. Об этом 28 июля сообщает портал Zaxid.net

СБУ внимательно изучит «Порнофильмы» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто" завершилась вчера, 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет», — сообщили в пресс-службе СБУ.

С требованием проверки в СБУ обратился мэр Тернополя после обращений активистов из «Правого сектора* Тернопольщины».

По итогам проверки тернопольские националисты заявили, что проводить акции протеста или блокировать вход групп не планируют, чтобы избежать провокаций. Однако они вновь призвали организаторов фестиваля отказаться от участия российских групп, поскольку те, по их словам, «создают конфликтные ситуации, провоцируя активную и патриотическую часть общества».

В 2021 году фестиваль проводится с 28 июля по 1 августа на тернопольском ипподроме.

*Деятельность организации запрещена в РФ