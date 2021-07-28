В сообщении «Дизеля» говорится, что номер «Тарас-папуас» вышел в эфир в рамках 91-го выпуска шоу 30 апреля и до сих пор получал от зрителей только восторженные отзывы за попытку отстоять права украинской классики.
«Вывод этого номера таков: "Послушайте вы, ремесленники, ну почему вы постоянно лезете в наши произведения, а? Вам нужно испортить сюжет? Напишите свой и потом портите. А в произведения классиков не лезьте, они вас всех переживут". Мы высмеяли тенденции мирового кино, пытаясь защитить украинскую классику от популярных решений», — объяснил шеф-редактор шоу Алексей Беланарь.
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Скандал разгорелся 25 июля, когда победитель проекта «Рассмеши комика» Виктор Вемуна обвинил «Дизель шоу» в расизме. В тот день темнокожий артист выложил в сеть видео, где негодовал по поводу того, что его вместе с сестрой приглашали сыграть в «Тарасе-папуасе» роли «подгоревших».
Вемуна отказался от участия в номере, заявив, что пока в украинском обществе так относятся к представителям разных рас, ничего хорошего в стране не будет. С этим доводом согласились не все украинцы.
«Вообще-то, если кто-то не заметил, то ребята шутили над требованиями к фильмам номинированным на "Оскара" и нетфликсовскими заморочками», «Отличная миниатюра. Вы со своей толерантностью уже с ума сходите. Действительно пропаганда афроамериканцев и разных сексуальных меньшинств задолбала…», «Как можно так тупить? Сцена высмеивает что происходит в кино», «Дизель, вы молодцы! Жаль только — видать Зе сильно расстроен, что теперь ваше шоу стало популярнее Квартала. Нападки на вас начнут усиливаться!» — прокомментировали украинцы.