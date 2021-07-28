Виновной в том, что Украина до сих пор не включена в НАТО и Евросоюз Росс назвал канцлера Германии Ангелу Меркель. Астролог уверен, что именно ее действия помешали заветной мечте Киева, но совсем скоро с ее уходом все изменится.
«Как бы Меркель ни хотела, я вижу, Украина будет точно в НАТО. Может, Украина не будет в Европейском союзе, но вот звезды четко, конкретно показывают, что как раз этот год переломный и де-факто Украина таки вот прям в этом году вошла в НАТО, а де-юре это будет оформлено чуть позже», — заявил астролог.
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Свое заявление о фактическом включении Украины в НАТО астролог подтвердил информацией о том, что учения «Си Бриз» проходили на украинской территории.