Астролог Влад Росс ответил на вопрос журналистов, стоит ли ждать включения Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом предсказатель рассказал в эфире программы MY.UA, на днях вышедшей в YouTube

Автор одного хита Лоза раскритиковал нового тренера сборной России по футболу Карпина © Валерий Карпин/Инстаграм Ангелу Меркель. Астролог уверен, что именно ее действия помешали заветной мечте Киева, но совсем скоро с ее уходом все изменится.

«Как бы Меркель ни хотела, я вижу, Украина будет точно в НАТО. Может, Украина не будет в Европейском союзе, но вот звезды четко, конкретно показывают, что как раз этот год переломный и де-факто Украина таки вот прям в этом году вошла в НАТО, а де-юре это будет оформлено чуть позже», — заявил астролог.

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Свое заявление о фактическом включении Украины в НАТО астролог подтвердил информацией о том, что учения «Си Бриз» проходили на украинской территории.