В Оболонском районе Киева местные жители обратили внимание на ёлку в окне квартиры. Их смутил атрибут Нового года, украшенный гирляндой в разгар лета, мнениями по этому поводу они на днях обменялись в группе «Жизнь Оболонского района и Минского массива» в Facebook

Компанию Дедов Морозов заметили на украинском пляже - видео © CC0, Pixabay

«Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца — и снова будет актуально», — отметили в группе.

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«Может, люди задолбались каждый год украшать квартиру к празднику», «Апартаменты Санты. Оленей не было видно?», «Может, у людей круглый год новый год», «Видать, навевает прохладу. Кондиционер отсутствует», «А может, это радионуклидный кактус-мутант там живет?» — предположили пользователи сети в комментариях.

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В июне отдыхающих на украинском курорте Кирилловка повеселили Деды Морозы, с ветерком промчавшиеся по пляжу на авто, стилизованном под корабль.