Президент Украины Владимир Зеленский не получает от своих помощников правдивой информации о религиозной жизни в стране, Украинская православная церковь готова информировать главу государства напрямую, заявил Союзу православных журналистов 28 июля представитель УПЦ протоиерей Николай Данилевич

Во вторник, 27 июля, в Киеве прошел многотысячный крестный ход в честь 1033-летия Крещения Руси, организованный УПЦ. На следующий день Зеленский, комментируя это событие для журналистов заявил, что на шествии нарушались противоэпидемические правила, а многие верующие были вынуждены по завершении крестного хода ночевать на улицах.

По словам Данилевича, президент страны был неправильно информирован и потому его высказывания не соответствуют действительности. Представитель УПЦ подчеркнул, что всех паломников из других городов Украины принимали столичные приходы, развоз людей по ним был организован автобусами, где для них был организован ночлег и питание. Киев наш: сотни тысяч прихожан УПЦ провели крестный ход в честь Дня Крещения Руси © кадр из видео Украина.ру

Данилевич отметил, что если в окружении Зеленского нет компетентных советников, то УПЦ готова лично предоставлять президенту корректную информацию.

«Пожалуйста, мы можем информировать Президента напрямую. Пусть даст контакты, и мы будем отправлять информацию. Потому что это абсолютная неправда, и когда это говорит глава государства — ну, это просто прискорбно», — сказал он.

По оценкам украинской полиции, в прошедшем крестном ходе от парка Владимирская горка до Киево-Печерской лавры приняли участие 55 тысяч человек.