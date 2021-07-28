В Киеве в торговом центре Гулливер собралось более 1500 участниц кастинга на конкурс «Мисс Украина-2021». Об этом сообщает 28 июля УНИАН

На конкурсе «Мисс Украина» катастрофа — не могут найти приличных девушек без наколотых губ и татуировок © кадр из видео телеканала "1+1"

«В столице состоялся последний из открытых кастингов Мисс Украина-2021. Мы уже посетили все крупные города нашей страны и познакомились с большим количеством умных, талантливых и очень красивых девушек», — рассказала глава жюри конкурса Вероника Щипцова.

Кастинги продолжатся до конца августа. Финальное шоу состоится во Дворце Украина 21 октября.

В жюри конкурса участниц также оценивали Miss International-2018 Богдана Тарасик, телеведущий и победитель международного мужского конкурса Mister Sea World-2018 Богдан Юсипчук и ведущий шоу "Твой День" на 1+1 Владимир Рабчун.

Ранее организаторы конкурса проводили кастинги в регионах и жаловались, что сейчас трудно найти девушек без пластики, ботокса и накачанных губ, а также не работниц эскорт-агентств.