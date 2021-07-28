В торговом центре выстроилась огромная очередь из девушек. Им нужно было одеться в черные платья и туфли на каблуках, однако не все выдержали дресс-код, некоторые были в шортах или кедах.
«В столице состоялся последний из открытых кастингов Мисс Украина-2021. Мы уже посетили все крупные города нашей страны и познакомились с большим количеством умных, талантливых и очень красивых девушек», — рассказала глава жюри конкурса Вероника Щипцова.
Кастинги продолжатся до конца августа. Финальное шоу состоится во Дворце Украина 21 октября.
В жюри конкурса участниц также оценивали Miss International-2018 Богдана Тарасик, телеведущий и победитель международного мужского конкурса Mister Sea World-2018 Богдан Юсипчук и ведущий шоу "Твой День" на 1+1 Владимир Рабчун.
Ранее организаторы конкурса проводили кастинги в регионах и жаловались, что сейчас трудно найти девушек без пластики, ботокса и накачанных губ, а также не работниц эскорт-агентств.