«Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве», — говорится в постановлении.
Согласно пояснительной записке, Украина выходит из соглашения в связи с «утратой им практического значения».
В документе отмечается, что протокол «является в целом устаревшим, в современных реалиях потерял свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а следовательно не применяется на практике».
Ранее Украина денонсировала ряд соглашений, заключенных в рамках СНГ, в том числе о сотрудничестве в отрасли туризма, в сфере защиты интеллектуальной собственности и в области защиты прав потребителей.
Кроме того, с 1 апреля 2019 года прекратил действие российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.