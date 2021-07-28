Кабмин Украины постановил прекратить участие страны в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ. Об этом объявили на заседании Кабмина 28 июля

«Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве», — говорится в постановлении.

Согласно пояснительной записке, Украина выходит из соглашения в связи с «утратой им практического значения».

Ницой нашла «щупальца Москвы» в «украинском космосе» © Лариса Ницой/Фейсбук

Ранее Украина денонсировала ряд соглашений, заключенных в рамках СНГ, в том числе о сотрудничестве в отрасли туризма, в сфере защиты интеллектуальной собственности и в области защиты прав потребителей.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года прекратил действие российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.