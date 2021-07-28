Украинский астролог Влад Росс дал финансовый совет соотечественникам, предложив не вкладываться в акции, а по-новому для себя открыть старую добрую валюту. Об этом на днях он рассказал в эфире YouTube-шоу MY.UA

Юпитер и Сатурн доведут Украину до нового Майдана: астролог раскрыл детали © CC0, Pixabay

«Надвигается мировой финансовый кризис, возможно, он случится на ретроградности Меркурия в октябре месяце. Потому что опять Меркурий станет ретроградным, а Юпитер будет возвращаться в Водолей, Сатурн будет жестко проходиться тоже по этому знаку зодиака, а он всегда дает сжатие, трудности и сложности с аферами», — рассказал астролог.

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А это значит, пояснил он, что компании, построенные на современных технологиях, в ближайшее время будут терять в цене. К таким он отнес Tesla Илона Маска, ее акции, по мнению Росса, в ближайшее время будут падать в цене.

То же ожидает и биткоины, по расчетам астролога, в предстоящие месяцы их стоимость в лучшем случае останется прежней.