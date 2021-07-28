Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Литве в виде колючей проволоки для обустройства государственной границы с Белоруссией. Об этом 28 июля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства, которое транслировали украинские телеканалы

Миграционный кризис в ЕС. Почему Запад назвал Белоруссию «турагентством» для нелегальных мигрантов © REUTERS, Janis Laizans

«В связи с этим литовская сторона, чувствуя недостаток технических средств для обустройства границы, обратилась к Украине с просьбой выделить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для укрепления границы», — заявил Кулеба.

Министр отметил, что акт был разработан по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Ситуацию он назвал критической.

Кабмин проголосовал за постановление с учетом доработки на протяжении одного дня.