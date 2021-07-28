По его словам, с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской государственной границе критически возросло количество нелегальных мигрантов.
«В связи с этим литовская сторона, чувствуя недостаток технических средств для обустройства границы, обратилась к Украине с просьбой выделить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для укрепления границы», — заявил Кулеба.
Министр отметил, что акт был разработан по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Ситуацию он назвал критической.
Кабмин проголосовал за постановление с учетом доработки на протяжении одного дня.