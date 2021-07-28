«Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси. Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран… Желаю Вам крепкого здравия, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту, а народу Украины — мира и благополучия», — написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что этот праздник особенно дорог миллионам верующих Украины, поскольку именно «из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси».
Также российский патриарх выразил надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской Православной Церковью.