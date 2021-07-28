Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Украины Владимира Зеленского с 1033-летней годовщиной Крещения Руси. Текст поздравления опубликован на сайте патриархии Русской православной церкви 28 июля

«Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси. Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран… Желаю Вам крепкого здравия, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту, а народу Украины — мира и благополучия», — написал патриарх Кирилл.

Зеленский в день Крещения Руси указал на неразрывность двух государств © Владимир Зеленский/Инстаграм

Также российский патриарх выразил надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской Православной Церковью.