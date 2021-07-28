Кабинет министров Украины обязал всех въезжающих в страну без прививки от коронавируса из России и Индии пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Об этом 28 июля заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина, которое транслировали украинские телеканалы

Усиленные меры, по его словам, предпринимаются в связи широким распространением штамма коронавируса «Дельта». Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

«Особому контролю будут подлежать не вакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного ее прекращения», — заявил Ляшко.

По его словам, ограничения начнут действовать через семь дней после публикации постановления.

К слову, Украина не признает российские вакцины, данное постановление будет касаться и тех, кто привит вакцинами из РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к осенней волне коронавируса лучше, чем некоторые европейские страны. Также сообщалось, что в среду на Украине скончался первый пациент со штаммом «Дельта». По данным СМИ, мужчина вернулся на Украину из России.