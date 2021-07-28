Кабинет министров Украины срочно примет постановление, согласно которому тарифы на электроэнергию для населения останутся на прежнем уровне. Об этом 28 июля заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировали украинские телеканалы

«Первое и главное — цены на электроэнергию для населения с 1 августа остаются без изменений. Это 1,68 гривен за киловатт-час. Соответствующее постановление будет принято сегодня вместе со всеми заинтересованными сторонами», — заявил он.

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В среду президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам в рамках форума «Украина 30. Децентрализация» заявил, что в стране есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен (около 4 гривен) за киловатт-час, поэтому попросил вынести вопрос о возможном снижении цены на заседание СНБО в пятницу. По его словам, необходимо, чтобы «люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет».