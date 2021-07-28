«Первое и главное — цены на электроэнергию для населения с 1 августа остаются без изменений. Это 1,68 гривен за киловатт-час. Соответствующее постановление будет принято сегодня вместе со всеми заинтересованными сторонами», — заявил он.
По его словам, Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам в рамках форума «Украина 30. Децентрализация» заявил, что в стране есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен (около 4 гривен) за киловатт-час, поэтому попросил вынести вопрос о возможном снижении цены на заседание СНБО в пятницу. По его словам, необходимо, чтобы «люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет».