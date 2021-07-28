Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения, поскольку для некоторых категорий граждан цены должны быть ниже. Об этом 28 июля президент страны Владимир Зеленский заявил журналистам в рамках форума «Украина 30. Децентрализация», который транслировали украинские телеканалы

«Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе», — заявил Зеленский.

Он отметил, что на Украине есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен (около 4 рублей) за киловатт-час, поэтому попросил вынести вопрос о возможном снижении цены на заседание СНБО в пятницу, чтобы «люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет».

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины намерен продлить до 31 августа действие специальных обязательств (ПСО) для участников рынка электрической энергии, чтобы до конца лета действовал тариф на уровне 1,68 гривен за киловатт-час.