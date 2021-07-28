Украина в текущем году сможет вакцинировать все взрослое население от коронавируса, поскольку вскоре поступит большая партия вакцины, в том числе, американского Pfizer. Об этом заявил 28 июля премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина

Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов © CC0, Pixabay

«За бюджетные деньги планируется закупить 20 млн доз препарата Pfizer, чего хватит для вакцинации большинства взрослого населения», — заявил он.

По его словам, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины в 2021 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к осенней волне коронавируса лучше, чем некоторые европейские страны.