Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов
Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов
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По его словам, до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин от COVID-19 от разных производителей.

«За бюджетные деньги планируется закупить 20 млн доз препарата Pfizer, чего хватит для вакцинации большинства взрослого населения», — заявил он.

По его словам, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины в 2021 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к осенней волне коронавируса лучше, чем некоторые европейские страны.