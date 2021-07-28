По его словам, до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин от COVID-19 от разных производителей.
«За бюджетные деньги планируется закупить 20 млн доз препарата Pfizer, чего хватит для вакцинации большинства взрослого населения», — заявил он.
По его словам, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины в 2021 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к осенней волне коронавируса лучше, чем некоторые европейские страны.