Президент Украины Владимир Зеленский готовится к телефонным переговорам с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, чтобы сообщить, что украинская власть выполнила все обязательства для получения следующего транша. Об этом 28 июля он заявил в интервью журналистам в рамках форума «Украина 30. Децентрализация»

«Все, что я обещал госпоже Георгиевой, все, что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали, они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Так, только первое голосование, но, тем не менее, мы прошли и реформу Службы безопасности Украины. Считаю, что мы готовы к получению транша», — сказал он.

По его словам, переговоры пройдут в среду.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.

Ранее министр экономики Украины Украина Алексей Любченко заявил, что Украина не почувствует потрясений, если не получит транш от Международного валютного фонда до конца года. Юпитер в доме денег: украинский астролог предсказал транш МВФ © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш, «чем раньше, тем лучше», поскольку без денег МВФ будет «так, сложно».