Жительницу Днепра удивила начинка слойки в кофейне популярной сети «Франсуа». Фото внутренностей покупки она разместила в Telegram-канале «Черный список»

Огорчение дня: украинка купила арбуз-сюрприз — фото © Malinka/goodfon.ru

«Питательная слойка с курицей от "Франсуа" на Короленко. Откусила и не поняла, почему она такая пустая, а внутри просто воздух и вот это размазанное нечто. Я все понимаю, что в стране кризис, но это уже капец», — написала клиентка кофейни.

Затем она добавила, что слойку после жалобы ей заменили на другую.

В комментариях предположили, что поставщики специально не балуют покупателей обилием начинки, чтобы те не поправились, а кроме того, заявили, что украинке стоит готовить самой, если она хочет есть выпечку с нормальной начинкой.