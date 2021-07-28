Украинке попалась слойка с минимально возможным количеством заявленной куриной начинки. Судя по фото, внутри выпечки — жутковатые ошметки неизвестного происхождения.
«Питательная слойка с курицей от "Франсуа" на Короленко. Откусила и не поняла, почему она такая пустая, а внутри просто воздух и вот это размазанное нечто. Я все понимаю, что в стране кризис, но это уже капец», — написала клиентка кофейни.
Затем она добавила, что слойку после жалобы ей заменили на другую.
В комментариях предположили, что поставщики специально не балуют покупателей обилием начинки, чтобы те не поправились, а кроме того, заявили, что украинке стоит готовить самой, если она хочет есть выпечку с нормальной начинкой.