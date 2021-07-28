Благодаря князю Владимиру, при котором произошло крещение Руси, современная Украина приветствует все церкви и конфессии. Об этом 28 июля заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении по случаю празднования 1033-летия Киевской Руси, которое обнародовал Офис президента

Херсонские раскольники построили церковь из пенопласта © Facebook, Херсонська єпархія ПЦУ

Также Зеленский отметил, что нигде в мире практически нет аналогов украинского Совета церквей, в который входят все православные, греко-католические, римо-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения.

Накануне в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В столицу съехались около 55 тысяч человек. В течение трех дней будет проходить молебен. Зеленский выразил недовольство, что тысячи людей собрались без защитных масок. При этом экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко — Юрий Бирюков пожелал устроить резню бензопилой против верующих УПЦ.