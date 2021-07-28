«Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос обстрелов, вопрос обменов. Все вопросы, которые понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки»", мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России», — заявил он.
Ранее Зеленский заявил, что найдет формат для встречи с каждым лидером страны и участником «нормандской четверки» в случае, если общей встречи не будет.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.