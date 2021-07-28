Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что встреча «нормандской четверки» состоится, чтобы обсудить ряд вопросов. Об этом 28 июля он заявил в интервью журналистам в рамках форума «Украина 30. Децентрализация», которое транслировали украинские телеканалы

Зеленский в день Крещения Руси указал на неразрывность двух государств © Владимир Зеленский/Инстаграм

Ранее Зеленский заявил, что найдет формат для встречи с каждым лидером страны и участником «нормандской четверки» в случае, если общей встречи не будет.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.