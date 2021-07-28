Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что на крестном ходе в Киеве тысячи людей собрались без защитных масок, несмотря на карантинные ограничения в связи с коронавирусом. Об этом 28 июля он заявил на форуме «Украина 30. Децентрализация», который транслировали украинские телеканалы

«Ранее у нас был крестный ход. 55 тысяч человек. Можно по-разному относиться. Я понимаю, что это праздник, но от киевской власти я не видел коммуникации. Боятся, что это большой праздник, и не хотят сказать людям прямо — будьте осторожны… Они все должны были идти в масках. Хотя бы так. Я масок там не видел», — заявил он.

Киев наш: сотни тысяч прихожан УПЦ провели крестный ход в честь Дня Крещения Руси © кадр из видео Украина.ру

По его словам, местной власти необходимо было организовать место, где верующие бы ночевали, выдать им средства защиты и хотя бы воду, которую пришлось раздавать полиции.

27 июля в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. В течение трех дней будет проходить молебен.