Флаг ВМФ СССР может стоить мэру украинского города свободы

В украинском сегменте соцсетей разгорелся скандал из-за того, что мэр города Хорол Полтавской области Сергей Волошин сфотографировался с советским флагом Военно-морских сил. Бдительные граждане пожаловались на мэра в полицию из-за демонстрации советской символики, сообщает 28 июля vesti.ua

Украинский телеканал проверят из-за символики СССР в сюжете о Дне Победы © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

«Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живое море, неоценима… Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир», — написал мэр.

Он опубликовал в Facebook фотографии с флагом Военно-морских сил СССР. Затем, после нападок в соцсетях, ему пришлось удалить запись.

«Ничего особенного. Просто мэр Хорола поднимает флаг с серпом и молотом, а вот Полиция Полтавской области ничего не делает и не открывает уголовное производство, хотя есть закон и есть ст. 436-1 УКУ, — пожаловался в Facebook журналист Александр Рудоманов.

Позднее в Нацполиции завели уголовное дело в связи со снимками Волошина и начали расследование.

За нарушение закона о декоммунизации мэру Хорола грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее депутату Верховной Рады Илье Киве предъявили подозрение из-за нарушения закона о декоммунизации из-за фото в ушанке с серпом и молотом. Кива отметил, что на фоне борьбы с советской символикой нацистская символика свободно продается на улицах Киева.