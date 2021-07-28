Флаг ВМФ СССР может стоить мэру украинского города свободы

На днях, 25 июля, мэр Хорола выложил снимки с отмечания Дня военно-морского флота. При этом Волошин сам служил на флоте с 1988 по 1991 год.
«Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живое море, неоценима… Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир», — написал мэр.
Он опубликовал в Facebook фотографии с флагом Военно-морских сил СССР. Затем, после нападок в соцсетях, ему пришлось удалить запись.
«Ничего особенного. Просто мэр Хорола поднимает флаг с серпом и молотом, а вот Полиция Полтавской области ничего не делает и не открывает уголовное производство, хотя есть закон и есть ст. 436-1 УКУ, — пожаловался в Facebook журналист Александр Рудоманов.
Позднее в Нацполиции завели уголовное дело в связи со снимками Волошина и начали расследование.
За нарушение закона о декоммунизации мэру Хорола грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее депутату Верховной Рады Илье Киве предъявили подозрение из-за нарушения закона о декоммунизации из-за фото в ушанке с серпом и молотом. Кива отметил, что на фоне борьбы с советской символикой нацистская символика свободно продается на улицах Киева.