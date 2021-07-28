В одном из видеороликов журналистам удалось заснять Порошенко с супругой на палубе яхты.
Размер яхты Katina, которую арендовала семья Порошенко, — 60 м, стоимость аренды составляет около 260 тыс. евро в неделю. Отмечается, что яхта оснащена горками, гидроциклами и прочими аттракционами.
На видео также запечатлено, как к яхте на катере подплыл человек, который стал свистеть и кричать, вызывая Порошенко на разговор.
«Петр Алексеевич! Я знаю, что вы тут! Выходите! Хочу вернуть вам ящик абрикосов. Хлопцы передали назад из АТО, сказали, что негоже их есть из рук человека, который жирует и шикует на такой яхте… Стыдно? Ну, Бог вам судья», — заявляет мужчина на кадрах из видео.
Ранее Порошенко отправился в зону расположения украинских военных в Донбассе и привез им комплект оптической разведки и ящики с абрикосами. До этого он возил в зону т. н. АТО клубнику и черешню.